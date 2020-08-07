Новое назначение в Минсельхозе Азербайджана

Рафаил Гулиев назначен руководителем аппарата Министерства сельского хозяйства Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в Минсельхозе, до этого он работал руководителем Департамента организации и мониторинга растениеводства Минсельхоза.

Рафаил Гулиев родился в 1967 году в Билясуварском районе. В 1988 году окончил факультет "Агрономия" Азербайджанского сельскохозяйственного института. Он много лет работал в сельском хозяйстве.

В 2016-2018 годах возглавлял Билясуварское управление сельского хозяйства (Государственный центр аграрного развития). 3 сентября 2018 года назначен руководителем Департамента организации и мониторинга растениеводства Минсельхоза.

Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 22 июня 2009 года награжден медалью "За отличие на государственной службе".

Женат, имеет 4 детей.