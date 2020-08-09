Назван район Баку с самым высоким процентом заражения коронавирусом

В Азербайджане 56,3 процента случаев заражения коронавирусом приходится на Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на koronavirusinfo.az, наибольшее количество заражений в Баку зарегистрировано в Бинагадинском районе - 14,2 процента.

В столице 12,2 процента инфицированных зарегистрировано в Хатаинском районе, 11,9 процента - в Сабунчинском, 11,8 процента - в Ясамальском.

Процент зараженных коронавирусом в Насиминском районе составил 9,2, в Наримановском районе - 8,3 процента, в Сураханском районе - 8,1 процента, в Гарадагском районе - 7,4 процента, в Низаминском районе - 7,3 процента, в Хазарском районе - 4,8 процента, в Сабаильском районе - 4,5 процента, в районе Пираллахы - 0,3 процента