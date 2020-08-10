Агентство пищевой безопасности Азербайджана приглашает к сотрудничеству специалистов-пищевиков

Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана приглашает к сотрудничеству специалистов, действующих в пищевой сфере.

Как сообщили в понедельник Day.Az в Агентстве, в соответствии с подпунктом 10.3.4 Плана мероприятий "Государственной программы по обеспечению пищевой безопасности в Азербайджане на 2019 - 2025 годы", в Азербайджане при Институте пищевой безопасности был учрежден Учебный центр пищевой безопасности. В то же время, согласно подпункту 10.3.6 Государственной программы предусмотрены оценка потребности в обучении кадров, действующих в пищевой сфере, осуществление мероприятий для совершенствования их знаний и навыков.

В связи с этим, планируется сотрудничество посредством различных проектов и тренингов, создания банка кадров из специалистов в сфере пищевой безопасности, ветеринарии и фитосанитарии.

С учетом вышесказанного, в целях усиления научного обеспечения и кадрового потенциала в сфере пищевой безопасности, ветеринарии и фитосанитарии, а также подготовки соответствующих специалистов Учебный центр пищевой безопасности проведет тренинги.

В этой связи к сотрудничеству приглашаются специалисты по мледующим сферам дейтельности:

1. Сфера пищевой безопасности:

инженер пищевой промышленности;

технолог пищевой промышленности;

специалист по HACCP( Hazard Analysis and Critical Control Points) - система контроля качества пищевой продукции);

специалист İSO 22000;

пищевой микробиолог;

опыт в различных областях пищевой промышленности;

специалист по передовым кодексам деятельности (GHP, GAP, GMP и другие).

2. В сфере здоровья животных:

ветеринар;

ветеринар - фармацевт;

ветеринар - эпидемиолог;

ветеринар - вирусолог;

ветеринар - микробиолог;

ветеринар - серолог;

ветеринар - паразитолог;

ветеринар - токсиколог;

инспектор ветеринарии.

3. В сфере здоровья растений:

агроном - энтомолог;

агроном - фитопатолог;

агроном - вирусолог;

агроном - миколог;

агроном - бактериолог;

агроном - герболог;

агроном - фитогельминтолог;

агроном - биолог;

химик (по растениям, испытание агрохимических веществ и пестицидов);

агрохимик;

биохимик;

инспектор фитосанитарии;

специалист по фумигации.

Специалисты вышеуказанных сфер могут направить свои анкетные данные по адресу food.expert@afsa.gov.az, указав в графе "тема" сферу своей деятельности.

Координатор - Вюсал Годжаев. Телефон : 5651272, внутренний 563, мобильный телефон 0556929090. Адрес: город Баку, Низаминский район, проспект Гейдара Алиева 185b, AZ1029).

Обращения будут приниматься до 15 августа.