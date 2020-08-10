Агентство пищевой безопасности Азербайджана приглашает к сотрудничеству специалистов-пищевиков
Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана приглашает к сотрудничеству специалистов, действующих в пищевой сфере.
Как сообщили в понедельник Day.Az в Агентстве, в соответствии с подпунктом 10.3.4 Плана мероприятий "Государственной программы по обеспечению пищевой безопасности в Азербайджане на 2019 - 2025 годы", в Азербайджане при Институте пищевой безопасности был учрежден Учебный центр пищевой безопасности. В то же время, согласно подпункту 10.3.6 Государственной программы предусмотрены оценка потребности в обучении кадров, действующих в пищевой сфере, осуществление мероприятий для совершенствования их знаний и навыков.
В связи с этим, планируется сотрудничество посредством различных проектов и тренингов, создания банка кадров из специалистов в сфере пищевой безопасности, ветеринарии и фитосанитарии.
С учетом вышесказанного, в целях усиления научного обеспечения и кадрового потенциала в сфере пищевой безопасности, ветеринарии и фитосанитарии, а также подготовки соответствующих специалистов Учебный центр пищевой безопасности проведет тренинги.
В этой связи к сотрудничеству приглашаются специалисты по мледующим сферам дейтельности:
1. Сфера пищевой безопасности:
инженер пищевой промышленности;
технолог пищевой промышленности;
специалист по HACCP( Hazard Analysis and Critical Control Points) - система контроля качества пищевой продукции);
специалист İSO 22000;
пищевой микробиолог;
опыт в различных областях пищевой промышленности;
специалист по передовым кодексам деятельности (GHP, GAP, GMP и другие).
2. В сфере здоровья животных:
ветеринар;
ветеринар - фармацевт;
ветеринар - эпидемиолог;
ветеринар - вирусолог;
ветеринар - микробиолог;
ветеринар - серолог;
ветеринар - паразитолог;
ветеринар - токсиколог;
инспектор ветеринарии.
3. В сфере здоровья растений:
агроном - энтомолог;
агроном - фитопатолог;
агроном - вирусолог;
агроном - миколог;
агроном - бактериолог;
агроном - герболог;
агроном - фитогельминтолог;
агроном - биолог;
химик (по растениям, испытание агрохимических веществ и пестицидов);
агрохимик;
биохимик;
инспектор фитосанитарии;
специалист по фумигации.
Специалисты вышеуказанных сфер могут направить свои анкетные данные по адресу food.expert@afsa.gov.az, указав в графе "тема" сферу своей деятельности.
Координатор - Вюсал Годжаев. Телефон : 5651272, внутренний 563, мобильный телефон 0556929090. Адрес: город Баку, Низаминский район, проспект Гейдара Алиева 185b, AZ1029).
Обращения будут приниматься до 15 августа.
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