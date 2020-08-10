TƏBİB назвало количество проведенных сегодня тестов на коронавирус

Сегодня в Азербайджане проведено 5 015 тестов на коронавирус.

Об этом, как передает Day.Az, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 10-е августа.

Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 790 141 тест.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 2 513 человек, 252 из них находятся в реанимации, а 47 человек подключены к аппаратам искусственного дыхания.