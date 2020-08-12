В Исмаиллы найдены древние исторические памятники и образцы искусства

На основании соответствующего распоряжения Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 31 июля 2020 года в Исмаиллинском районе началось строительство автомобильной дороги Басгал-Гычатан-Таглабиян- Кялфарадж- Зейва-Кюрдюван -Ханкенди-Мюджю - Сарсура-Кялязейва-Сулут.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в ходе строительных работ на территории села Кюрдюван, были найдены около ста предметов быта, украшений, монет, а также остатки построек, относящихся к началу нашей эры.

Глава Исполнительной власти Исмаиллинского района и представители Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджанской Республики посетили территорию и ознакомились с обнаруженными находками.