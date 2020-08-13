Организация учебного процесса в традиционной форме невозможна

"В связи с пандемией COVID-19 считается невозможной организация учебного процесса в общеобразовательных учреждениях в традиционном порядке (в соответствии с учебным планом)".

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в результатах научных исследований Института образования, отражающих рекомендации и предложения по организации деятельности учебных заведений в новом учебном году в условиях COVID-19.

Отмечено, что в случае принятия решения о возобновлении деятельности общеобразовательных учебных заведений возможно лишь использование приспособленных к условиям учебных планов: "Обучение может быть организовано с учетом возможного влияния деятельности учебных заведений на эпидемиологическую ситуацию. Министерство образования должно предусмотреть продолжение телеуроков по всем классам и предметам, проекта "Виртуальная школа".

Отмечено, что в случае введения ужесточенного карантинного режима вследствие резкого ухудшения эпидемиологической ситуации деятельность учебных заведений должна быть полностью прекращена.