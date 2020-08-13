В Азербайджане предлагается проводить школьные занятия дважды в неделю

"Если будет принято решение об организации обучения в общеобразовательных школах, то в определенных рамках, с соблюдением санитарно-гигиенических правил и требований учебный процесс может продолжаться".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал заместитель директора Института образования, заслуженный учитель Анвар Аббасов.

По его словам, предлагается проводить занятия два раза в неделю: "То есть, не проводить уроки каждый день. В таком случае происходит сокращение часов, в частности, в районах, входящих в "оранжевую" зону. Например, для I класса можно проводить 6-7 часов занятий, а для XI класса - 8 часов. "Оранжевая" зона отличается от "желтой". В "желтой" зоне можно проводить 11-12 часов занятий для I классов".