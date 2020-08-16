Маскароны Баку - Что это такое и где их смотреть

О маскаронах Баку можно рассказывать долго и они этого несомненно заслуживают. Я уверена, тех, о которых пойдет речь, вы неоднократно встречали", - пишет в своем телеграм-канале Cellar Door Алла Полонская.

Как сообщает Day.Az, блогер и гид по парадным Баку рассказала своим подписчикам о маскаронах на зданиях столицы Азербайджана.

Алла отмечает, что маскарон - буквально изображение человеческого лица, головы животного, античного бога или мифического создания, смотрящее на вас в упор с целью напугать или приворожить. Вдаваясь в корень "маска", можно узреть там латинское "дух, призрак". Боясь слишком пристального и порой живого взгляда мастера Древней Греции и Рима в глазах своих статуй и маскаронов не делали зрачков. И служили эти самые маскароны как обереги греческих храмов. А ещё, у каждого из них своя эмоция.

"В исламе изображение человека запрещено, но тем интереснее, что с нефтяным бумом, приглашенными архитекторами и потрясающими особняками сюда пришли и они. Например, тот самый Green Man, он же, я так понимаю, леший, это изображение существа в листве и растениях, часто изо рта и глаз произрастают ветви. Мы как раз видим его над порталом дома Митрофанова и такой ещё можно рассмотреть у дома Исрафила Гаджиева. Изображение "зеленого человека" часто встречается в церквях, он символизирует возрождение, начало очередного пробуждения природы каждой весной.

Про львов нашла такое мнение, будто на наши фонтаны и дома они перекочевали с древнеримских саркофагов, на которых часто изображали сцены баталий и мифов олицетворяя переход в иное измерение. Ну и, безусловно, все химеры, гаргульи, Медузы горгоны, люди, ангелы, боги, все они служили отпугивающими злые духи защитниками для владельцев домов.

А, и ещё кое-что интересное про гаргулий - слово это французское и корнями уходит к др.-греч. γαργαρίζω - ‛полоскать'. И название такое в честь звука бурлящей и клокочущей воды, так как чаще всего их использовании как желобы для отвода дождевой воды.

Многие из маскарон мужчин - бородатые. И это тоже неспроста. Борода - это прежде всего символ мудрости. Поэтому многие наши грозные ребята на фасадах домов обладают длинными бородами", - пишет Алла.

Day.Az представляет сделанные ею фотографии маскаронов в Баку.

Н. Гасымова