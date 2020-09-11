В Азербайджане разрабатываются инструкции по проведению онлайн-уроков.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции, посвященной постановлению Кабинета министров об утверждении "Временных правил организации учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях, действующих в Азербайджанской Республике, в период особого карантинного режима" сказала заведующая отделом общего и дошкольного образования министерства образования Вафа Ягублу.

По ее словам, проведение онлайн-уроков должно контролировать руководство школы.

"Мы надеемся, что в этом году преподаватели проявят большую ответственность. Также министерство проведет оценивание знаний, приобретенных учащимися посредством теле- и онлайн-уроков", - подчеркнула Вафа Ягублу.