В Ширване состоялось открытие Реабилитационного центра

Министерство труда и социальной защиты населения по окончании капитального ремонта и реконструкции сегодня сдало в эксплуатацию Реабилитационный центр в Ширване.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве, в открытии учреждения приняли участие министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев и глава ИВ города Ширван Ильгар Аббасов

До начала мероприятия министр Сахиль Бабаев и глава ИВ Ширвана Ильгар Аббасов посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в центре города Ширван, возложили к нему цветы.

Выступая на мероприятии, министр Сахиль Бабаев отметил проделанную за последние годы по поручению Президента Ильхама Алиева работу по модернизации реабилитационной инфраструктуры в нашей стране. Он сообщил, что в 2019 году после капитального ремонта и реконструкции были сданы в эксплуатацию Реабилитационные центры в Евлахе и Нафталане, Реабилитационный пансионат в Мардакяне, Протезно-ортопедический производственный центр, а в августе этого года - Реабилитационные центры в Лянкаране, Шеки и Хачмазе, а сегодня еще один современный Реабилитационный центр открывается в Ширване. Это проявление как устойчивого социального развития, так и заботы о людях с ограниченными возможностями, отметил он.

Министр довел до сведения участников мероприятия, что до конца года будут сданы в эксплуатацию Реабилитационный центр в Сумгайыте и Реабилитационный пансионат в Шагане. Также в этом году планируется открытие Детских реабилитационных центров в Габале и Шамкире.

"В настоящее время при министерстве действуют 14 реабилитационных учреждений, а в этом году их число увеличится до 16 за счет создания двух дополнительных детских реабилитационных учреждений. В результате этого ежегодное количество людей, которым оказываются реабилитационные услуги, увеличится вдвое - до 28 тысяч. В целом в ближайшие годы сеть реабилитационных учреждений в регионах страны будет значительно расширена", - сказал Сахиль Бабаев.

Коснувшись реформ в сфере реабилитации, Бабаев отметил, что создание указом Президента Азербайджана публичного юридического лица - Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве сделает проведение экспертизы и оказание реабилитационных услуг более гибкими, качественными и эффективными. Было подчеркнуто, что эта реформа служит эффективному использованию имеющихся ресурсов в соответствующей области, расширяя спектр и объем реабилитационных услуг.

Министр также сообщил, что в реабилитационных центрах будут расширены услуги по социальной и психологической реабилитации. По его словам, в реабилитационной системе широко используются электронные технологии. Он отметил, что создаются подсистема "Реабилитация", система онлайн-очередей на базе Интернета, Централизованная информационная система реабилитации. Это обеспечит ряд преимуществ, включая прозрачную и объективную организацию электронного приема в реабилитационные учреждения, улучшение контроля за реабилитационными услугами, сбор всей информации, связанной с реабилитационными услугами, на электронной платформе.

Сахиль Бабаев отметил, что основная цель - это создание полностью прозрачной, качественной системы услуг, которая бы удовлетворяла граждан с инвалидностью, а также построение деятельности реабилитационных учреждений на основе принципа возвращения граждан с инвалидностью в общество уже трудоспособными людьми. Наряду с модернизацией реабилитационных учреждений важно повышать знания и профессиональные навыки работающего там персонала. В то же время, в этих центрах к людям с инвалидностью должны относиться с особым вниманием и заботой, чтобы они чувствовали себя там в родной обстановке.

Глава ИВ города Ширван Ильгар Аббасов отметил, что создание таких современных реабилитационных центров является еще одним показателем внимания и заботы к людям с инвалидностью.

Люди с инвалидностью выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву за расширение из года в год мер социальной защиты, а также реабилитационных возможностей для восстановления их здоровья.

Затем было проведено ознакомление с условиями, созданными в центре.

В учреждении созданы самые современные условия, оно оборудовано аппаратами для лимфодренажа, озонотерапии, магнитотерапии, гидротерапии и другим современным медицинским реабилитационным оборудованием. Здесь будут применены эффективные физиотерапевтические методы, лечебная физкультура, колонотерапия, озонотерапия, электрофарез и другие процедуры. Ширванский реабилитационный центр ежегодно будет оказывать услуги 500 жителям Ширвана и близлежащих районов.