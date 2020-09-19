Прокуратура распространила информацию в связи со смертью сотрудника «Азерэнержи»
18 сентября около 17:00 в прокуратуру города Сумгайыт поступила информация о гибели Кянана Агаева в результате поражения электрическим током.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сотрудниками прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта был проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, выполнены другие необходимые процессуальные действия.
По факту возбуждено уголовное дело по статье 162.2 (Нарушение правил охраны труда) Уголовного кодекса.
В ходе предварительного следствия было установлено, что работавший на территории Сумгайытской высоковольтной электросети ОАО "Азерэнержи" Кянан Агаев скончался в результате поражения электрическим током при проведении ремонтных работ.
Следствие продолжается.
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