Прокуратура распространила информацию в связи со смертью сотрудника «Азерэнержи»

18 сентября около 17:00 в прокуратуру города Сумгайыт поступила информация о гибели Кянана Агаева в результате поражения электрическим током.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сотрудниками прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта был проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, выполнены другие необходимые процессуальные действия.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 162.2 (Нарушение правил охраны труда) Уголовного кодекса.

В ходе предварительного следствия было установлено, что работавший на территории Сумгайытской высоковольтной электросети ОАО "Азерэнержи" Кянан Агаев скончался в результате поражения электрическим током при проведении ремонтных работ.

Следствие продолжается.