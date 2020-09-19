В Шамкире столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

В Шамкире произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на территории, называемой "3 дороги".

Столкнулись два автомобиля марки "ВАЗ 2106". В результате три человека получили травмы, они были госпитализированы.

На место происшествия привлечены сотрудники ГДП.

Ведется расследование.