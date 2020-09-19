https://news.day.az/society/1272278.html В Шамкире столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
В Шамкире столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
В Шамкире произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на территории, называемой "3 дороги".
Столкнулись два автомобиля марки "ВАЗ 2106". В результате три человека получили травмы, они были госпитализированы.
На место происшествия привлечены сотрудники ГДП.
Ведется расследование.
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