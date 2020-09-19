Обнародовано количество проведенных в Азербайджане тестов на коронавирус

За прошедшие сутки в Азербайджане проведена 6 722 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом.

Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, за прошедший период проведено 1 047 906 тестов.