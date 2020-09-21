https://news.day.az/society/1272533.html Азербайджан подписал соглашение о поставке вакцины против COVID-19
Азербайджан подписал соглашение о поставке вакцины против COVID-19
Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) и организация GAVI (Global Alliance for Vaccines) 18 сентября 2020 года подписали соглашение, согласно которому вакцина от COVID-19, утвержденная ВОЗ и отвечающая всем необходимым требованиям, в скором времени будет доставлена в Азербайджан, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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