АПБ предупредило предпринимателей в области птицеводства

Продажа продуктов животного происхождения, в том числе, мяса, молока, яиц, меда и изготовленной из них продукции, без ветеринарно-санитарной экспертизы создает почву для заражения населения зоонозными заболеваниями, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе проведенных мероприятий по государственному контролю было установлено, что некоторые птицефабрики, уклоняясь от ветеринарного надзора, предпринимают попытки поставок своей продукции в различные торговые центры и предприятия общественного питания.

АПБ предупреждает хозяйствующие субъекты, руководителей предприятий торговли и общественного питания, работающих в этой сфере, отмечая, что в условиях пандемии COVID-19 некоторые предприниматели допускают продажу продуктов животного происхождения, которые не проходят ветеринарную (ветеринарно-санитарную) экспертизу, что может привести к возникновению острых зоонозных инфекций среди населения.

"За нарушение ветеринарного законодательства Агентство пищевой безопасности примет самые жесткие меры в порядке, предусмотренном законодательством в отношении этих субъектов предпринимательства", - говорится в предупреждении.

Напомним, что в ходе проведенных в текущем году мер по контролю импортируемого в страну мяса птицы и продукции птицеводства, были взяты образцы для лабораторных исследований, по результатам были уничтожены 49 307 тонн птицеводческой продукции российского, белорусского, украинского и грузинского производства, не отвечающей требованиям нормативно-технических норм, 30 964 тонны птицеводческой продукции - возвращены.

В Агентстве подчеркнули, что нарушение норм и правил, выявленные во время проведенных мониторингов, показали, что ситуация в этой сфере неудовлетворительная. Некоторые хозяйства не только сами не организуют эффективный ветеринарный контроль, но и препятствуют проведению государственного ветконтроля.