В Азербайджане 19 школьников заразились коронавирусом

Министерство образования Азербайджана опубликовало последние данные по заражениям Сovid-19 в учебных заведениях страны.

Как сообщили Day.Az в ведомстве, за последние сутки у 19 школьников и трех работников школ был выявлен коронавирус.

Кроме того, в учебные заведения не пустили 94 детей и 2 сотрудников - из-за того, что измерение показало у них повышенную температуру тела.

"В этой связи еще три класса были переведены на полностью дистанционное обучение", - говорится в сообщении.