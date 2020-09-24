https://news.day.az/society/1273694.html В Азербайджане 19 школьников заразились коронавирусом - ОФИЦИАЛЬНО
В Азербайджане 19 школьников заразились коронавирусом - ОФИЦИАЛЬНО
Министерство образования Азербайджана опубликовало последние данные по заражениям Сovid-19 в учебных заведениях страны.
Как сообщили Day.Az в ведомстве, за последние сутки у 19 школьников и трех работников школ был выявлен коронавирус.
Кроме того, в учебные заведения не пустили 94 детей и 2 сотрудников - из-за того, что измерение показало у них повышенную температуру тела.
"В этой связи еще три класса были переведены на полностью дистанционное обучение", - говорится в сообщении.
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