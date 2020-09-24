https://news.day.az/society/1273806.html Сильный пожар в Баку - перекрыта одна из центральных улиц - ФОТО
"На месте работают несколько экипажей пожарных и спецтехники, в результате движение по улице Тебриза перекрыто", - говорится в сообщении.
Сильный пожар в Баку - перекрыта одна из центральных улиц - ФОТО
В Баку произошел сильный пожар, в результате перекрытой оказалась одна из центральных улиц.
Как сообщили Day.az в Бакинском транспортном агентстве, в одном из объектов общепита на улице Тебриза произошел сильный пожар.
"На месте работают несколько экипажей пожарных и спецтехники, в результате движение по улице Тебриза перекрыто", - говорится в сообщении.
Данных о пострадавших нет.
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