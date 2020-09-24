Сильный пожар в Баку

В Баку произошел сильный пожар, в результате перекрытой оказалась одна из центральных улиц.

Как сообщили Day.az в Бакинском транспортном агентстве, в одном из объектов общепита на улице Тебриза произошел сильный пожар.

"На месте работают несколько экипажей пожарных и спецтехники, в результате движение по улице Тебриза перекрыто", - говорится в сообщении.



Данных о пострадавших нет.