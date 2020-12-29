Карабахское адвокатское бюро будет располагаться в Шуше

Уже учреждено Карабахское адвокатское бюро, которое будет располагаться в Шуше.

Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров.

Он сообщил, что для организации деятельности структуры будет оказана вся необходимая помощь.

"Перед нами стоит такая почетная задача, как создание новых адвокатских структур в Карабахском регионе. Нашим гражданам, возвращающимся в свои дома, к себе на Родину, должна быть оказана качественная юридическая помощь и обеспечен их доступ к правовой помощи. Адвокатский институт выполнит эту задачу в кратчайшие сроки. Таким образом, Коллегия адвокатов будет работать в наших регионах, где доступ к юридической помощи не предоставлялся годами", - сказал Анар Багиров.