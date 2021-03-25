На минах подорвались около 3000 наших человек

"По данным правительства Армении, до Второй Карабахской войной 636 армян подорвались на минах".

Как сообщает Day.Az, об этом заявил председатель Общественного объединения азербайджанской кампании против мин Хафис Сафиханов.

По его словам, за этот период с азербайджанской стороны на минах подорвались около 3000 человек: "525 из них погибли. Количество убитых в нашей стране близко к общему количеству подорвавшихся в Армении. Это говорит о том, что заминированные районы являются азербайджанскими землями. Противопехотные мины - дешевое оружие. У Армении нет этой проблемы, потому что они производят эти мины".

Он отметил, что жертв от мин в последних боях все еще не зафиксировано.