На границе Азербайджана с Ираном задержаны наркоторговцы

Государственная пограничная служба (ГПС) предотвратила контрабанду наркотических веществ через государственную границу Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт ГПС, около 22:45 3 апреля двое неизвестных, направляясь из Ирана в Азербайджан, нарушили государственную границу. Не подчинившись приказу пограничника остановиться, они попытались покинуть территорию, и были задержаны.

Задержанными являются гражданин Ирана Хамид Даргахи Гейдар оглу, 1972 года рождения, и гражданин Азербайджана Хасратгулиев Эльхан Эльдар оглу, 1984 года рождения, житель Хызинского района. У них были обнаружены и изъяты 2 килограмма 765 граммов наркотиков - 865 граммов героина и 1900 граммов марихуаны.

По факту ведется расследование.