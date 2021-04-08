https://news.day.az/society/1332161.html Рейд против нарушителей карантина в Лянкяране - ФОТО
Рейд против нарушителей карантина в Лянкяране - ФОТО
Сотрудники Лянкяранского районного отдела полиции (РОП) в ходе рейда выявили нарушителей карантинного режима.
Так, в отношении водителей и пассажиров общественного транспорта за неношение защитных масок были приняты соответствующие меры, говорится в сообщении лянкяранской региональной группы пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана, передает Day.Az.
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