Рейд против нарушителей карантина в Лянкяране

Сотрудники Лянкяранского районного отдела полиции (РОП) в ходе рейда выявили нарушителей карантинного режима.

Так, в отношении водителей и пассажиров общественного транспорта за неношение защитных масок были приняты соответствующие меры, говорится в сообщении лянкяранской региональной группы пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана, передает Day.Az.