Меняется порядок оказания бесплатной медицинской помощи в школах

Меняется порядок предоставления услуг общественного питания и медицинского обслуживания в образовательных учреждениях.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в предлагаемой поправке к закону "Об образовании", которая будет вынесена на обсуждение в Милли Меджлисе.

Согласно изменениям, бесплатные медицинские услуги будут оказываться обучающимся в образовательных учреждениях в порядке, установленном соответствующим органом исполнительной власти - TƏBIB.