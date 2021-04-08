https://news.day.az/society/1332277.html Меняется порядок оказания бесплатной медицинской помощи в школах
Меняется порядок оказания бесплатной медицинской помощи в школах
Меняется порядок предоставления услуг общественного питания и медицинского обслуживания в образовательных учреждениях.
Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в предлагаемой поправке к закону "Об образовании", которая будет вынесена на обсуждение в Милли Меджлисе.
Согласно изменениям, бесплатные медицинские услуги будут оказываться обучающимся в образовательных учреждениях в порядке, установленном соответствующим органом исполнительной власти - TƏBIB.
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