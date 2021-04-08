В Азербайджане выявлено еще 2 717 случаев заражения коронавирусом, 1 341 человек вылечились, 31 пациент скончался.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 279 181 случай заражения коронавирусной инфекцией, 245 881 человек вылечился, 3 811 скончался, число активных больных - 29 489.

В стране за прошедшие сутки проведен 14 581 тест, за прошедшее время - 2 977 593 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом.