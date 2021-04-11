Только вакцинация позволит забыть о карантине навсегда!

К сожалению, прогнозы прошлого года по ситуации с пандемией коронавируса не оправдались. Специалисты предполагали, что ситуация в мире стабилизируется в первой половине 2021 года. Однако, вирус постоянно мутирует и развивается. Поэтому говорить о быстрых сроках победы над COVID-19 пока не приходится.

Об этом Day.Az сказал председатель комитета Милли Меджлиса (парламента) по труду и социальной политике Муса Гулиев.

Депутат отметил, что вирус-мутант добрался уже и до нашей страны. Речь идет о британском штамме.

"Со временем ряд стран мира производят различные вакцины. Существуют разные отчеты о качестве этих вакцин. При этом, пока уровень вакцинации не достиг такого показателя, который позволил бы говорить о коллективном иммунитете, врачи советуют следовать классическим превентивным мерам. То есть придерживаться социальной дистанции, использовать маски и дезинфицирующие средства", - подчеркнул он.

По словам председателя комитета, процесс вакцинации в Азербайджане идет быстрыми темпами.

"Ни у одного из тех, кто привился, не было обнаружено побочных эффектов или осложнений. После второй дозы вероятность того, что человек подхватит COVID-19, будет очень низкой. Поэтому я призываю всех граждан пройти процесс вакцинации", - заявил парламентарий.

Он также прояснил слухи о том, что карантинный режим может быть вновь ужесточен.

"Рост статистики суточных заражений вызывает беспокойство. С другой стороны, люди испытывают психологическое напряжение во время жесткого карантина. Даже если такой шаг будет сделан, думаю это будет носить краткосрочный характер. Поскольку продолжительное ужесточение карантина вредно и с экономической точки зрения. Чтобы этого не произошло, граждане не должны терять бдительность и защищать свое здоровье", - заключил Муса Гулиев.

Абдул Керимханов