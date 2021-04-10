В Гяндже возбуждено уголовное дело против больного коронавирусом

В Гяндже возбуждено уголовное дело в отношении жителя города, больного COVID-19.

Как передает Day.Az со ссылкой на Гянджинскую региональную группу пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана, в результате соответствующих мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления полиции города Гянджа, было установлено, что житель города Эльман Алескеров, сдавший положительный тест на новый коронавирус, несмотря на необходимость лечения в домашних условиях, грубо нарушив правила карантина, покинул свой дом.

С соблюдением определенных медицинских процедур Э.Алескеров был доставлен домой, в отношении него возбуждено уголовное дело в Следственном управлении Гянджинского ГУП.