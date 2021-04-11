В Исмаиллы оштрафованы участники праздничного застолья

Сотрудники полиции Исмаиллинского района в ходе рейда выявили факт нарушения особого карантинного режима.

Как передает Day.Az со ссылкой на Шекинскую региональную группу пресс-службы МВД, в чайном доме, который расположен в селе Топчу, было организовано праздничное застолье с участием большого количества гостей.

В отношении арендатора объекта Васифа Джабиева и участников мероприятия были составлены протоколы об административном правонарушении и выписаны штрафы.

Кроме того, В.Джабиеву было сделано серьезное предупреждение.