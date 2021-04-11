https://news.day.az/society/1333166.html В Исмаиллы оштрафованы участники праздничного застолья - ФОТО
В Исмаиллы оштрафованы участники праздничного застолья - ФОТО
Сотрудники полиции Исмаиллинского района в ходе рейда выявили факт нарушения особого карантинного режима.
Как передает Day.Az со ссылкой на Шекинскую региональную группу пресс-службы МВД, в чайном доме, который расположен в селе Топчу, было организовано праздничное застолье с участием большого количества гостей.
В отношении арендатора объекта Васифа Джабиева и участников мероприятия были составлены протоколы об административном правонарушении и выписаны штрафы.
Кроме того, В.Джабиеву было сделано серьезное предупреждение.
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