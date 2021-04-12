В Баку рассказали о первом полете человека в космос

В День празднования 60-летия первого полета человека в космос в Русском доме в Баку в рамках проекта "Ученые - детям" состоялась тематическая встреча "А все начиналось с мечты...".

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend организаторы проекта.

Встреча началась со знакомства с фотовыставкой "Первый...!", посвященной этой знаменательной дате.

За круглым столом писатель, исследователь, историк, член Союза писателей Азербайджана Георгий Заплетин рассказал о подвиге первого в мире космонавта Юрия Гагарина, вкладе в освоение космоса азербайджанского ученого Керима Керимова, а также о развитии космонавтики в последующие годы в мире и в Азербайджане.

С приветствием к участникам обратилась доктор философии по искусствоведению Алена Инякина и художественный руководитель Детского театра-студии "Гюнай" Лариса Тарусова.

Мероприятие завершилось выступлениями воспитанников театра-студии "Гюнай" Теймура Нурузаде и Ивана Телегина и студентки Бакинского славянского университета Медины Ахундовой.