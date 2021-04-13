Обнародовано число вакцинированных от Covid-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 34 976 человек. 

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших  первую дозу вакцины составило 28 777, вторую дозу получили 6 199 человек. 

Общее число вакцинированных в стране составляет1 212 163, общее  число получивших первую дозу вакцины составляет 787 066, вторую дозу получили 425 097 человек.