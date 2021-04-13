https://news.day.az/society/1333812.html Обнародовано число вакцинированных от Covid-19 в Азербайджане - ФОТО
Обнародовано число вакцинированных от Covid-19 в Азербайджане - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 34 976 человек.
Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 28 777, вторую дозу получили 6 199 человек.
Общее число вакцинированных в стране составляет1 212 163, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 787 066, вторую дозу получили 425 097 человек.
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