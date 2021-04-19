Парк военных трофеев стал воплощением превосходства Азербайджана над противником

Азербайджан сумел освободить территории, находящиеся под оккупацией Армении на протяжении почти 30 лет. Весь мир стал свидетелем силы нашего народа и его решимости бороться за святое дело. Недавно открытый Парк военных трофеев в Баку представляет собой исторический уголок, отражающий самые яркие образцы современной военной истории Азербайджана.

Об этом Day.Az сказал член комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса Джавид Османов.

Депутат сказал, что азербайджанские военнослужащие отомстили врагу на поле боя и сломали миф о "непобедимости" армянской армии.

"Наши земли освобождены, территориальная целостность Азербайджана восстановлена. Мы отомстили за наших шехидов на поле боя. Их кровь не осталась на земле. Враг заплатил сполна на поле боя за жертв Ходжалы и других мирных жителей", - заявил он.

Парламентарий отметил, что моральное превосходство и перевес в профессионализме азербайджанской армии над армянской является неоспоримым фактом.

"44-дневная Отечественная война продемонстрировала силу, волю и единство нашего народа. Азербайджанцы продемонстрировали, что не смирятся с оккупацией земель. На протяжении всей войны армянам не удалось провести ни одной успешной операции. Врагу, беспомощному перед лицом нашей армии, ничего не оставалось кроме как бежать с поля боя", - заключил Джавид Османов.

Абдул Керимханов