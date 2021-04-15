Будет ли ужесточен карантин в период Рамазана?

Заранее прогнозировать ужесточение карантина неправильно, потому что число инфицированных завтра может вырасти или, напротив, сократиться.

Об этом в эфире программы İş vaxtı ("Рабочее время") на ARB 24 заявила член рабочей группы по борьбе с COVID-19 при Минздраве Гюнай Гулузаде, передает Day.Az.

Она призвала граждан соблюдать правила карантина, чтобы избежать каких-либо ограничений.

"Случаи заражения вирусом наблюдаются во всем мире. За последний месяц в Азербайджане количество зараженных увеличилось. Смена сезона, подверженность человека воздушно-капельным инфекциям могут увеличить число инфицированных, потому что вирус любит ослабленную иммунную систему. А любая простуда легко способствует заражению коронавирусом", - сказала она.