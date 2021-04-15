Кому досталось наследство Рамиша?

Стало известно, кому досталось наследство покойного народного артиста Азербайджана Рафика (Рамиша) Гусейнова.

Как передает Day.Az, супруга гитариста Гюллю (Гюльшен Гусейнова), ставшая гостьей прямого эфира lent.az, рассказала, что артист подарил ей все свое имущество много лет назад.

"У Рамиша две дочери от первой жены. Они развелись в 1974 году. В 1978-м он официально женился на мне. У меня есть свидетельства о заключении светского и религиозного брака (кябин). Я - вторая законная жена Рамиша. Все его имущество было оформлено на мое имя несколько лет назад. Рамиш подарил мне автомобиль, квартиру и все остальное. Никто не может претендовать на его наследство. Квартиру ему подарил наш уважаемый Президент в 2009 году, когда он был женат на мне. Подарок нельзя поделить. Мы действовали в рамках закона. Все оформлено юридически. Законной наследницей являюсь я", - сказала она.