В общественных местах задержаны 10 инфицированных коронавирусом

Сотрудники органов внутренних дел за минувшие сутки на территории страны в общественных местах задержали 10 больных коронавирусом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД Азербайджана, передает Day.Az.

Полицейские провели с задержанными разъяснительную беседу.

В отношении двух граждан возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) УК АР.

Следственные мероприятия продолжаются.