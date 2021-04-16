https://news.day.az/society/1334553.html В общественных местах задержаны 10 инфицированных коронавирусом
В общественных местах задержаны 10 инфицированных коронавирусом
Сотрудники органов внутренних дел за минувшие сутки на территории страны в общественных местах задержали 10 больных коронавирусом.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД Азербайджана, передает Day.Az.
Полицейские провели с задержанными разъяснительную беседу.
В отношении двух граждан возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) УК АР.
Следственные мероприятия продолжаются.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре