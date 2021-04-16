Дорожная полиция обратилась к водителям

Главное управление Государственной дорожной полиции города Баку еще раз обратилось к водителям в связи с проведением технического осмотра транспортных средств.

Как сообщил АПА начальник отдела Главного управления Государственной дорожной полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, для оперативного ответа на вопросы, возникающие у водителей в связи с техосмотром автомобилей, создана "горячая линия" 012-511-08-40, передает Day.Az.

В.Асадов сказал, что "горячая линия" функционирует с 08:00 до 18:00 и создана для своевременного предоставления водителям информации о сроках прохождения техосмотра транспортных средств, о наличии задолженности за неоплаченные штрафы и других вопросах: "Просим водителей, которые представят на техосмотр свои автомобили, во избежание потери времени обращаться к нам после выплаты штрафов, наложенных на них за административные проступки, связанные с нарушениями правил дорожного движения".