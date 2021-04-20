В Нардаране будет прекращена деятельность каменного карьера

Работа каменного карьера в поселке Нардаран Сабунчинского района Баку будет прекращена.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал председатель правления Государственного агентства экологической экспертизы министерства экологии и природных ресурсов Мирсалам Ганбаров.

При этом он не назвал срок закрытия каменного карьера.

"Требования, которые мы выдвигаем к деятельности каменного карьера, заключаются в предотвращении образования пыли за счет использования передовых технологий и оборудования, минимизации отходов. Карьер по-прежнему используется предпринимателями в качестве промышленной зоны. Имеющиеся ресурсы при этом истощаются. В то же время растет площадь жилых массивов на прилегающих территориях. Соответствующие ведомства учтут это в процессе городского планирования", - сказал Ганбаров.