В Баку женщина пыталась убить своих детей и покончить с собой

В Баку завершилось предварительное следствие по уголовному делу Нигяр Джафаровой, обвиняемой в покушении на убийство двух малолетних детей, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

Дело будет рассматриваться судьей Бакинского суда по тяжким преступлениям Азадом Меджидовым.

Отметим, что инцидент произошел в Ясамальском районе столицы ночью 20 декабря прошлого года. В местную прокуратуру поступила информация о том, что Н.Джафарова (1991 г.р.) выбросилась с 4-го этажа дома.

В ходе предварительного расследования было установлено, что женщина перед этим выбросила из окна своей квартиры своих детей Гусейна (2017 г.р.) и Огтая (2019 г.р.).

Мать с детьми были госпитализированы. Благодаря усилиям врачей они выжили.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 29, 120.2.7 (покушение на убийство двух и более лиц) и 29, 120.2.9 (покушение на убийство лица, заведомо для обвиняемого находящегося в беспомощном состоянии) УК АР.