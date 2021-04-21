Получившего тяжелые ранения в боях участника Отечественной войны обеспечат квартирой и автомобилем

Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации провело оценку степени инвалидности участника Отечественной войны Сахиля Гасанли, лишившегося во время боевых действий руки и глаза.

Как сообщили Day.Az в агентстве, С.Гасанли назначена вторая группа инвалидности бессрочно, ему определены и начислены соответствующие социальные выплаты (пенсии и пособия).

Сахиль Гасанли также поставлен на учет для получения квартиры и автомобиля со спецуправлением, которые будут ему предоставлены в ближайшее время.

Отметим, что фотография перебинтованного С.Гасанли, выглядывающего из окна госпиталя, стала одним из узнаваемых символов Отечественной войны.