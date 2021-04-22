В Азербайджане арестован председатель Медико-социальной экспертной комиссии №7 Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения Орудж Мамедов, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

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