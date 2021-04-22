Момент задержания директора «Ени Клиника» и главврача модульной больницы

Распространены кадры задержания директора "Ени Клиника" Аббасова Парвиза Акиф оглу и главврача Зыхской больницы модульного типа Агаева Имрана Али Ага оглу.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры, были выявлены основательные подозрения в том, что директор "Ени клиника" Аббасов Парвиз Акиф оглу, войдя в сговор с другими должностными лицами, брал у родных больных коронавирусом взятки в обмен на размещение больных в клинике. При посредничестве своих знакомых Гусейнова Эвеза Энвер оглу, Мирзоева Самира Ганает оглу, Алиевой Вусали Фирудин гызы П.Аббасов брал взятки в размере 3000-3500 манатов в обмен на станционарное лечение ковидных больных, впоследствии эта сумма делилась между Аббасовым и посредниками.

По факту в отношении Аббасова возбуждено уголовное дело по статьям 311.3.1 (получение взятки группой лиц в крупном размере), 311.3.2 (повторное получение взятки), решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

В отношении соучастников незаконных действий Аббасова - Эвеза Гусейнова и Вусали Алиевой возбуждено уголовное дело по статье 32.5,311.3.1 (содействие в получении взятки группой лиц по предварительному сговору), они задержаны.

Согласно другой информации Генпрокуратуры, в результате следственно-оперативных мероприятий, проведенных на основании поступившей в Главное управление по борьбе с коррупцией информации, были выявлены основательные подозрения в том, что главврач больницы модульного типа Медицинского центра МЧС Агаев Имран Али Ага оглу, войдя в сговор с сотрудниками регистратуры медучреждения Оруджевым Гулу Ильгар оглу и Иманлы Талехом Мовламерди оглу, брал взятки за размещение в больнице больных коронавирусом, а также взамен на предоставление пациентам более высокого уровня медицинских услуг. Агаев впоследствии делил полученные денежные средства со своими посредниками. Главврач и его подельники также брали взятки за размещение ковидных больных в 15-м корпусе медучреждения, который считается "VIP-корпусом".

По факту в отношении Агаева Имрана и Талеха Иманлы возбуждено уголовное дело по статье 311.3.1 (получение взятки группой лиц в крупном размере) и другим статьям, решением суда избрана мера пресечения в виде ареста. Гулу Оруджев задержан в качестве подозреваемого в совершении тех же незаконных действий.