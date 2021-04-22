Эмин Амруллаев рассказал о проблемах образования в Азербайджане

"Сфера образования в Азербайджане, как и во всем мире, насыщена реформами, осуществляемыми путем самых болезненных изменений, встречающими самое серьезное противодействие".

Как сообщает Day.Az, об этом в своем выступлении на международной конференции "Управление образованием" сказал министр образования Эмин Амруллаев.

По его словам, одна из самых больших проблем руководителей сферы образования заключается в важности разъяснения этого общественности: "Реформы в сфере образования, и в частности фундаментальные реформы это довольно болезненный процесс. Мы должны проводить его поэтапно, общими усилиями. Одной из наших самых больших проблем в связи с содержанием образования в стране является то, что учебные планы в стране относятся к 70-м годам, а возможно, к еще более раннему периоду. Изменения, которые мы произвели в учебных планах, являются техническими, к примеру, связаны с увеличением или уменьшением количества часов и мы добавили всего один новый предмет - информатику. В Азербайджане 80-90 процентов учебных планов не меняются более 50 лет. То есть, фактически я, мой ребенок и мои родители обучались по одним и тем же учебным планам. Это нехорошо".

По словам министра, это говорит о наличии довольно серьезных нерешенных проблем в нашей системе образования.