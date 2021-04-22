https://news.day.az/society/1336433.html Представлена программа «Время урока»
Представлена программа «Время урока»
Программа "Время урока" для азербайджанского и русского секторов представлена в соответствии с расписанием на 22 апреля на телеканалах Mədəniyyət (Культура) и ARB Günəş, сообщили в четверг Day.Az в Министерстве образования Азербайджана.
Минобразования рекомендует обращать внимание на расписание занятий, изучать темы, представленные в программе "Время урока", так как данные телеуроки дают учащимся дополнительную и уникальную возможность учиться у лучших преподавателей.
Видеоуроки также можно посмотреть на YouTube-канале, портале (video.edu.az), страницах видеоуроков и телеканала Təhsil (Образование) в Facebook.
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