Представлена программа «Время урока»

Программа "Время урока" для азербайджанского и русского секторов представлена в соответствии с расписанием на 22 апреля на телеканалах Mədəniyyət (Культура) и ARB Günəş, сообщили в четверг Day.Az в Министерстве образования Азербайджана.

Минобразования рекомендует обращать внимание на расписание занятий, изучать темы, представленные в программе "Время урока", так как данные телеуроки дают учащимся дополнительную и уникальную возможность учиться у лучших преподавателей.

Видеоуроки также можно посмотреть на YouTube-канале, портале (video.edu.az), страницах видеоуроков и телеканала Təhsil (Образование) в Facebook.