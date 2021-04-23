Назван размер премии, выплачиваемой врачам, борющимся с коронавирусом
В 2020 году в 23 городах и районах Азербайджана, где применялось обязательное медицинское страхование (ОМС), размер выплаченной премии врачам, борющимся с коронавирусом, составил около 2 000 - 3 000 манатов.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал заведующий отделом инвестиций Государственного агентства по ОМС Ядигяр Махмудзаде.
По его словам, ранее наблюдались некоторые задержки в расчете подобных премий.
"Это происходило из-за того, что медицинские учреждения предоставляли списки медработников с опозданием. В некоторых случаях расчет премий задерживался на 3-4 месяца. Со временем проблема была решена, и списки начали поступать не с такими большими задержками", - сказал Махмудзаде.
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