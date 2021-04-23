В рамках проекта «Зеленый марафон» посажено 2 тыс. медоносных деревьев

Сегодня в Самухском районе Азербайджана посажено 2 тысячи медоносных деревьев, сообщает Day.Az со ссылкой на Общественное объединение IDEA.

Акция прошла в рамках "Зеленого марафона", инициированного вице-президентом Фонда Гейдара Алиева, учредителем и руководителем Общественного объединения IDEA Лейлой Алиевой.

При совместной организации IDEA и Министерства экологии и природных ресурсов и с участием добровольцев из молодежи были посажены акации, клен, павлония и эводиа.

Отметим, что основная цель "Зеленого марафона" заключается в увеличении "зеленых" зон, популяризации посадок деревьев и внесении вклада в охрану окружающей среды, включая увеличение биоразнообразия флоры нашей страны и повышение осведомленности о защите зеленых насаждений.

Акция, организованная в рамках "Зеленого марафона", также важна с точки зрения поддержки развития экологического предпринимательства в стране. Целью проекта является увеличение в Азербайджане ареалов пчел, которые являются защитниками биоразнообразия, а также поддержка развития пчеловодства в стране.

Учитывая важную роль пчел и других опылителей в защите биоразнообразия, пчеловодство считается наиболее экологически безопасным и полезным видом сельского хозяйства. Медоносные пчелы активно участвуют в опылении растений, повышая их урожайность и увеличивая их жизнеспособность. Развитие флоры и существование пчел зависят друг от друга. Пчелы и некоторые другие насекомые опыляют растения, обеспечивая не только индивидуальное восстановление растений, но и развитие определенных видов.

Общественное объединение IDEA совместно с Министерством экологии и природных ресурсов продолжает масштабную деятельность по посадке деревьев во всех регионах страны, уделяя особое внимание увеличению зон озеленения, которые играют неоценимую роль в улучшении общей экологической ситуации и минимизации вредных воздействий, связанных с изменением климата.

Поставив цель посадить около одного миллиона деревьев по всей стране за весенне-осенний сезон, партнеры проекта призывают всех поддержать эту полезную инициативу и объединиться во имя "зеленого" будущего нашей природы.