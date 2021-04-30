https://news.day.az/society/1338645.html На пересечении двух улиц в поселке Говсан установлен светофор - ФОТО
Было отмечено, что на пересечении улиц Ильгара Ахлиманова и Хафиза Гулиева установлен светофор для обеспечения безопасности пешеходов и транспортных средств.
На пересечении двух улиц в поселке Говсан установлен светофор - ФОТО
Повышен уровень безопасности на пешеходной дороге в поселке Говсан, сообщает Day.Az со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).
Было отмечено, что на пересечении улиц Ильгара Ахлиманова и Хафиза Гулиева установлен светофор для обеспечения безопасности пешеходов и транспортных средств.
Указанная территория считается густонаселенной. Также в окрестностях расположены три здания средних школ, отделение станции скорой и неотложной медицинской помощи.
В настоящее время ведутся работы по организации регулируемых перекрестков и пешеходных переходов на ряде участков дорог.
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