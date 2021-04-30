В Азербайджане обновляют «Красную книгу»

В Азербайджане началась работа по обновлению "Красной книги".

Об этом в пятницу сказал Trend замминистра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов, передает Day.Az.

По его словам, в соответствии с распоряжением Кабинета министров "Красная книга" Азербайджана должна обновляться каждые 10 лет.

"В последний раз "Красная книга" была обновлена в 2013 году. Очередное издание книги предусматривается выпустить в 2023 году. Первого мая под председательством главы комиссии, министра экологии и природных ресурсов Мухтара Бабаева будет проведено первое заседание комиссии.

В ходе заседания будет обсуждена работа, которую предстоит проделать в 2021-2023 годах в связи с изданием "Красной книги", а также будет утвержден план. Председатель комиссии даст соответствующие поручения. Наша следующая "Красная книга" будет более оригинальной и разнообразной, так как при составлении предыдущего издания у нас не было возможности вести мониторинг редких, находящихся под угрозой исчезновения видов в Карабахском регионе и прилегающих территориях. В последних изданиях "Красной книги" была отражена информация на 1989 год, но при работе над этой книгой у нас будет возможность лучше отслеживать эти территории, соответственно, и данные будут более точными", - добавил Вугар Керимов.