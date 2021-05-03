Задержан молла по обвинению в убийстве женщины

Возбуждено уголовное дело в отношении моллы, обвиняемого в убийстве женщины в селе Барзаву Лерикского района Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

Согласно информации, в прокуратуре Лерикского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса АР по факту обнаружения 28 апреля, около 16:00, тела со следами увечий жительницы села Барзаву Закифы Фарзиевой (1981 г.р.) в ее доме.

Информация о том, что сын З.Фарзиевой является участником Отечественной войны, не соответствует действительности. Один из ее сыновей был призван на действительную военную службу в октябре 2020 года и в настоящее время служит в N-ой воинской части в Нахчыванской Автономной Республике.