Задержан молла по обвинению в убийстве женщины - ГЕНПРОКУРАТУРА
Возбуждено уголовное дело в отношении моллы, обвиняемого в убийстве женщины в селе Барзаву Лерикского района Азербайджана.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.
Согласно информации, в прокуратуре Лерикского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса АР по факту обнаружения 28 апреля, около 16:00, тела со следами увечий жительницы села Барзаву Закифы Фарзиевой (1981 г.р.) в ее доме.
Информация о том, что сын З.Фарзиевой является участником Отечественной войны, не соответствует действительности. Один из ее сыновей был призван на действительную военную службу в октябре 2020 года и в настоящее время служит в N-ой воинской части в Нахчыванской Автономной Республике.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре