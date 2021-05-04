В Мингячевире ВАЗ столкнулся с микроавтобусом

В Мингячевире произошло ДТП, есть пострадавшие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на проспекте Гейдара Алиева, в направлении Халданского шоссе.

Автомобиль марки "ВАЗ-21099" столкнулся с микроавтобусом марки Ford. В результате ДТП пять человек получили травмы различной степени тяжести. Троим из них была оказана медицинская помощь на месте. Две пассажирки госпитализированы.

Ведется расследование.