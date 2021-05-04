https://news.day.az/society/1339692.html В Мингячевире ВАЗ столкнулся с микроавтобусом - есть пострадавшие
В Мингячевире ВАЗ столкнулся с микроавтобусом - есть пострадавшие
В Мингячевире произошло ДТП, есть пострадавшие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на проспекте Гейдара Алиева, в направлении Халданского шоссе.
Автомобиль марки "ВАЗ-21099" столкнулся с микроавтобусом марки Ford. В результате ДТП пять человек получили травмы различной степени тяжести. Троим из них была оказана медицинская помощь на месте. Две пассажирки госпитализированы.
Ведется расследование.
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