Будут ли учебными днями 8 и 16 мая?

8 мая (суббота) и 16 мая (воскресенье) будут учебными днями.

Об этом сообщили в Министерстве образования в ответ на запрос АПА, передает Day.Az.

Было отмечено, что 8 и 16 мая - рабочие дни для учителей и учебные дни для учащихся.

Напомним, в целях обеспечения последовательности рабочих и выходных дней на территории Азербайджанской Республики рабочие дни 11 и 12 мая 2021 года перенесены на выходные дни 8 и 16 мая соответственно.

Таким образом, с 9 по 15 мая - нерабочие дни, включая дни праздника Рамазан. 16 мая - рабочий день.