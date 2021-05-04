https://news.day.az/society/1339711.html Будут ли учебными днями 8 и 16 мая? - Отвечает минобразования
Будут ли учебными днями 8 и 16 мая? - Отвечает минобразования
8 мая (суббота) и 16 мая (воскресенье) будут учебными днями.
Об этом сообщили в Министерстве образования в ответ на запрос АПА, передает Day.Az.
Было отмечено, что 8 и 16 мая - рабочие дни для учителей и учебные дни для учащихся.
Напомним, в целях обеспечения последовательности рабочих и выходных дней на территории Азербайджанской Республики рабочие дни 11 и 12 мая 2021 года перенесены на выходные дни 8 и 16 мая соответственно.
Таким образом, с 9 по 15 мая - нерабочие дни, включая дни праздника Рамазан. 16 мая - рабочий день.
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