Ужесточат ли карантин на Рамазан в Азербайджане?

Через несколько дней начинается священный для мусульман праздник Рамазан. Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендуют соблюдать ряд правил, чтобы традиционные выходные не привели к распространению коронавирусной инфекции.

Общеизвестно, что некоторые верующие проводят больше времени в мечетях во время Рамазана, особенно в последние десять дней месяца. Многие собираются за большим столом, чтобы разделить трапезу после дневного поста.

Эпидемиологи ВОЗ рекомендуют отменить массовые собрания людей и по возможности проводить все мероприятия в режиме онлайн, а также при помощи радио и видеосвязи. По их мнению, необходимо привлекать религиозных лидеров к обсуждению этих мер, чтобы они имели возможность своевременно информировать верующих и вести среди них разъяснительную работу.

Постившимся предлагается при любых обстоятельствах держаться друг от друга на расстоянии по меньшей мера одного метра. Вместо рукопожатия следует использовать другие - бесконтактные - формы традиционного приветствия: это может быть кивок, взмах рукой или прикладывание руки к сердцу.

В ВОЗ настоятельно призывают всех, кто чувствует себя неважно, избегать мест скопления людей. Этой рекомендации следует придерживаться и тем, кто входит в группу риска, - людям в возрасте старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями.

Если и проводить какие-либо массовые мероприятия и отдыхать, то лучше на открытом воздухе, а не в помещении. В Азербайджане последние дни наблюдается положительная динамика заражений - новых случаев COVID-19 выявляется все меньше и крайне важно поддерживать эту статистику. Впереди лето и сезон отпусков. Благодаря темпам вакцинации вполне вероятно, что могут быть какие-то послабления, если число новых заражений будет мизерным. Поэтому желательно сократить длительность таких мероприятий и по возможности созывать на них как можно меньше участников. В случае инфицирования одного из собравшихся с высокой вероятностью могут заразиться все с кем он контактировал.

В дни Рамазана принято помогать нуждающимся, в том числе угощая их во время вечернего разговения - ифтара. Специалисты настоятельно призывают избегать массовых банкетов и вместо этого раздавать еду в индивидуальных упаковках.

Что касается самого поста и его влияния на здоровье верующих, эксперты в области здравоохранения считают, что голодание, хоть и научно не доказано, может ослабить иммунитет и способность бороться с коронавирусом, что может привести в росту числа заражений во время праздничных дней.

Научный медицинский сотрудник Оксфордского университета доктор Салман Вакар подчеркнул, что медицинские изыскания по поводу Рамазана являются новой областью и основаны больше на наблюдении, нежели на практических исследованиях, что затрудняет определение того, улучшается или ухудшается иммунитет от соблюдения поста.

Поэтому важно предостеречься и, по возможности, отказаться от массовых гуляний, посиделок, походов в кафе и рестораны.

Например, в Турции под конец Рамазана ввели жесткие карантинные ограничения. Объявленный президентом Турции Тайипом Эрдоганом локдаун из-за ситуации с коронавирусом начался 29 апреля в 19.00 (21:00 Баку) и продлится до 05:00 17 мая, в его рамках будет действовать круглосуточный комендантский час, самый продолжительный в стране с начала пандемии.

Ранее подобные ограничения действовали в Турции по выходным и праздничным дням в апреле-мае 2020 года и с конца ноября того же года, их максимальная продолжительность не превышала четырех дней. Правительство братской нам страны приняло трудное, но важное решение, которое несомненно поможет снизить количество новых заражений.

Хотя Рамадан традиционно очень социальное время, в этом году оно должно быть другим. Социальное дистанцирование имеет жизненно важное значение во время пандемии. Если кто-то не будет следовать советам и рекомендациям о социальном дистанцировании, это будет способствовать дальнейшему росту случаев коронавируса.

Многие правительства предприняли усилия для донесения этого послания до мусульманских семей. Тем временем различные мусульманские организации начали информационные кампании в социальных сетях, в том числе кампанию под хештегом #RamadanAtHome. Люди должны оставаться дома. Это включает членов семьи и друзей, которые могут захотеть приехать ради совместной трапезы или совместного времяпрепровождения - этого допускать нельзя.

Несмотря на то, что пандемия внесла коррективы в традиции, в ВОЗ заверяют, что в этом году верующие, должны соблюдать все меры предосторожности.

М.Ахмедзаде