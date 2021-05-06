https://news.day.az/society/1340436.html Ситуация с коронавирусом в Индии вызывает тревогу - Ягут Гараева
Ситуация с коронавирусом в Индии вызывает тревогу - Ягут Гараева
Информация по коронавирусу, беспокоящая нас и весь мир на протяжении последней недели, поступает из Индии. Уже подтверждено, что в Индии выявлен новый мутировавший штамм вируса.
Об этом сказала заведующая департаментом по профилактике и контролю заболеваний Объединения по управлению территориальными медицинскими объединениями (TƏBİB) Ягут Гараева на брифинге Оперативного штаба при Кабмине, сообщает Day.Az.
Она отметила, что пока подтвержденных данных о влиянии нового штамма на обострение болезни нет.
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