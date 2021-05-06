Ситуация с коронавирусом в Индии вызывает тревогу

Информация по коронавирусу, беспокоящая нас и весь мир на протяжении последней недели, поступает из Индии. Уже подтверждено, что в Индии выявлен новый мутировавший штамм вируса.

Об этом сказала заведующая департаментом по профилактике и контролю заболеваний Объединения по управлению территориальными медицинскими объединениями (TƏBİB) Ягут Гараева на брифинге Оперативного штаба при Кабмине, сообщает Day.Az.

Она отметила, что пока подтвержденных данных о влиянии нового штамма на обострение болезни нет.