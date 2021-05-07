https://news.day.az/society/1340706.html Началось строительство нового магистрального водопровода в Шушу
Началось строительство нового магистрального водопровода в Шушу
В соответствии с утвержденным планом мероприятий по улучшению водоснабжения города Шуша, началось строительство участка магистрального водопровода, сказал Trend глава пресс-службы ОАО "Азерсу" Анар Джабраиллы, передает Day.Az.
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре