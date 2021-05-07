Началось строительство нового магистрального водопровода в Шушу

В соответствии с утвержденным планом мероприятий по улучшению водоснабжения города Шуша, началось строительство участка магистрального водопровода, сказал Trend глава пресс-службы ОАО "Азерсу" Анар Джабраиллы, передает Day.Az.

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